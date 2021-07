Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kleinfischlingen - Zwist zwischen Auto- und Rennradfahrer

Kleinfischlingen (ots)

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die gestern (12.07.2021, 15.18 Uhr) in der Hauptstraße einen Vorfall zwischen einem Auto- und einem Rennradfahrer beobachtet haben. Beide passierten eine Engstelle, woraufhin der 51 Jahre alte Radfahrer auf das entgegenkommende Fahrzeug spuckte. Der 38-jährige Autofahrer wendete daraufhin sein Fahrzeug, um den Radfahrer zur Rede zu stellen. Dabei soll der Autofahrer den Zweiradfahrer von der Straße gedrängt haben. Im Anschluss daran sei der Radfahrer dem Autofahrer an den Hals gesprungen und habe versucht, auf ihn einzuschlagen. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde eine Strafanzeige erstattet. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

