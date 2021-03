Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizei Celle vom 26.02.2021

Celle (ots)

85-Jährige aus Celle nach Sturz in die Aller verstorben

Wie in der Vorwoche berichtet war die Frau in die Aller gestürzt und von einem Polizeibeamten, nach einem Sprung in das eiskalte Wasser an Land gezogen worden. Rettungskräfte reanimierten die Frau zunächst erfolgreich und brachten sie ins Krankenhaus. Leider verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand derart, dass sie am Samstagnachmittag verstarb.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell