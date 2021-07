Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte haben übers zurückliegende Wochenende an einem Wohnhaus in der Schillerstraße die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen und sich Zugang zum Innern verschafft. Sämtliche Räumlichkeiten wurden angegangen und durchwühlt. Was genau entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende gemacht haben. Diese sollen sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder mit der Kriminalpolizei Landau unter 06341 2870 in Verbindung setzen.

