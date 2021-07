Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Großfischlingen - STOP-Schild missachtet

Großfischlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern (12.07.2021, 16.11. Uhr) an der Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen, weil eine 19 Jahre alte Autofahrerin die Vorfahrt eines 61 Jahre alten Radfahrers übersah, der von Essingen in Richtung Großfischlingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann, zog sich dabei Kopfverletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad sowie am Fahrzeug der 19-Jährigen entstand leichter Sachschaden. Bereits in der Vergangenheit kam es an dieser Örtlichkeit immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen, da die Verkehrsteilnehmer ungebremst über den Kreuzungsbereich fuhren. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

