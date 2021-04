Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Papiercontainerbrand in Koblenz-Rübenach

Koblenz (ots)

Am Montag, 19.04.2021 meldete ein Zeuge um 18.45 Uhr einen brennenden Papier-Container auf dem Gelände der Grundschule Rübenach. Vor Ort wurde ein in Vollbrand stehender ca. 5-Meter langer Metall-Container vorgefunden. Durch die Berufsfeuerwehr Koblenz konnte der Brand nach kurzer Zeit gelöscht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden am Container. Ein Übergreifen auf weitere Container oder das Schulgebäude konnte verhindert werden. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261-1032911

