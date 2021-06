Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Brand in Wohnwagen

Bühl, Oberbruch (ots)

Ein eingeschalteter Halogen-Strahler soll nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch gegen 5.20 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Campingstraße geführt haben. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bühl, Abteilung Oberbruch gelöscht werden. Der Bewohner des Wohnwagens wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in die Stadtklinik Baden-Baden gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

