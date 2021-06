Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fußgängerin touchiert

Rastatt (ots)

Am Dienstagvormittag hat ein 58 Jahre alter Fiat-Lenker beim Ausparken in der Stettiner Straße eine 79-jährige Fußgängerin touchiert, die hierdurch stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Seniorin befand sich zum Unfallzeitpunkt, gegen 11:10 Uhr, mit ihrem Rollator direkt hinter dem Fiat, als dieser mit Schrittgeschwindigkeit zurücksetzte und mit der Frau kollidierte. Die 79-Jährige wurde zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik aber wieder am Abend verlassen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

/wo

