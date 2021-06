Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Zeugen gesucht

Rust (ots)

Zwei Fahrzeugdiebstähle beschäftigen aktuell die Polizei in Rust. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Nacht von Montag nach 21:30 Uhr in der Alemannenstraße zunächst zu einem Diebstahl von einem sogenannten Golf-Cart. Gegen 2 Uhr kam es in der Rheinstraße auf einem dortigen Parkplatz zum Diebstahl eines zweiachsigen Anhängers mit silbernen Stahlwänden. Mutmaßlich wurde der Anhänger mit dem Golf-Cart abtransportiert. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen beziehungsweise zur weiteren Fahrtroute des auffallenden Gefährts machen können, um Hinweise unter der Rufnummer: 07822 44861-0. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell