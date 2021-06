Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Tolle Hilfeleistung

Baden-Baden (ots)

Glücklicherweise war ein 35-jähriger Autofahrer spontan hilfsbereit und half einer älteren Dame am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr. Die 90-Jährige war auf der B500 stadtauswärts mit ihrem Rollator in Höhe der Fürstenbergallee auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Mehrere Autofahrer verringerten hinter der Dame die Geschwindigkeit und warnten ihrerseits die anderen Verkehrsteilnehmer mit eingeschaltetem Warnblinker vor der Situation. Der 35-Jährige sprach die Dame an, lud den Rollator ins Fahrzeug und verbrachte die Seniorin zu dem von ihr angestrebten Zielort. /ag

