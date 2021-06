Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Hund geborgen, Hinweise erbeten

Iffezheim (ots)

Am Dienstagmorgen ist bei Säuberungsarbeiten an der Staustufe, oberhalb der Schleuse, ein toter Hund geborgen worden. Nach einer ersten Einschätzung könnte es sich bei dem Kadaver um einen Rüden der Rasse "Amercian Bullterrier" handeln. Der Tierkörper dürfte schon längere Zeit im Wasser gelegen haben. Bislang liegen keine Erkenntnisse zur Herkunft des Hundes beziehungsweise zu dessen Eigentümer vor. Personen, die Hinweise zur Herkunft des Hundes oder zum Hundehalter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07229 697214 bei den Ermittlern der Polizeihundeführerstaffel in Rheinmünster.

