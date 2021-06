Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Einbrecher unterwegs

Gernsbach (ots)

Das Ziel von mutmaßlichen Einbrechern war am frühen Dienstagmorgen kurz vor 4:30 Uhr eine Tankstelle in der Hördener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde durch unbekannte Täter die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Vermutlich aufgrund der sofortigen Alarmauslösung flüchteten die mindestens zwei Täter zu einem Fahrzeug und fuhren in Richtung Weinbergstraße davon. Entwendet wurde nichts. An der Tür entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Mögliche Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer: 07225 9887-0. /ag

