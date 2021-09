Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Glasscheibe an Bushaltestelle eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.25 Uhr, entdeckte ein Passant, dass bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe der Bushaltestelle des Johannes-Kepler-Gymnasiums in der Bahnhofstraße in Leonberg beschädigt hätten. Die alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte vor Ort fest, dass eine Scheibe eingeschlagen worden war. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0,entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell