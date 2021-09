Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 17.00 Uhr und Samstag 15.25 Uhr brachen noch unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Erich-Kiefer-Straße in Gärtringen ein. Über ein Fenster, das sie aufhebelten, gelangten die Täter ins Innere des Objekts, das sie anschließend durchsuchten. Mutmaßlich dürften sie auf der Suche nach Bargeld gewesen sein. Aus einem Büro stahlen sie letztlich mehrere tausend Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an den Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0.

