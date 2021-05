Polizei Mettmann

POL-ME: 25-Jähriger beraubt - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2105078

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bereits am Samstagabend (15. Mai 2021) wurde ein 25-jähriger Monheimer auf seinem Heimweg von einem unbekannten Täter auf der Brandenburger Allee in Monheim am Rhein angegriffen und beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 21:50 Uhr ging ein 25-Jähriger über die Brandenburger Allee in Richtung Oranienburger Straße. In Höhe der dortigen Kirche wurde er, nach eigenen Angaben, plötzlich von hinten mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen. Der Monheimer stürzte zu Boden, verlor kurzfristig das Bewusstsein und stellte im Anschluss fest, dass Unbekannte seinen Rucksack mit diversen persönlichen Wertgegenständen entwendet hatten. Mit der Tatbeute waren der oder die Räuber anschließend in unbekannte Richtung geflohen.

Der 25-Jährige wurde bei dem Raubüberfall glücklicherweise nur leicht verletzt und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein und bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Monheim, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell