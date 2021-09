Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ratzeburg (ots)

20. September 2021 | Kreis Stormarn - 18.09.2021 - Glinde

Am 18. September 2021 beendeten Beamte der Polizeistation Glinde eine Trunkenheitsfahrt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand nahm den Beamten gegen 01:00 Uhr der Fahrer eines VW Tiguan die Vorfahrt in der Möllner Landstraße. Das Fahrzeug kam aus der Avenue St. Sebastien bog in die Möllner Landstraße ein und der Fahrer übersah hierbei den Streifenwagen. Der VW wurde in Schlangenlinien geführt. Bei der anschließenden Kontrolle des 33- jährigen Fahrers aus Hamburg ergab ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 1,65 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Der 33- Jährige wird sich wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

