Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

20. September 2021 | Kreis Stormarn - 20.09.2021 - Tremsbüttel

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 20. September 2021 kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Brand eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße in Tremsbüttel.

Nach bisherigem Erkenntnisstand wird das Haus saniert und ist unbewohnt. Der Brand brach im Dachstuhl aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Erdgeschoss konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Ahrensburg aufgenommen. Hinweise auf die Brandursache liegen noch nicht vor, ein technischer Defekt kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

