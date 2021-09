Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Zweiradfahrer

Ratzeburg (ots)

20. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.09.2021 - Klein Zecher

Gestern Nachmittag, gegen 14.20 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 78 bei Klein Zecher, im Kurvenbereich der Straße Am Tiergarten zu einem Verkehrsunfall mit zwei Motorradfahrern gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer mit einer BMW die Kreisstraße 78 aus Richtung Seedorf kommend in Richtung Marienstedt. Vor dem Beginn einer Rechtskurve überholte er ein vorausfahrendes Wohnmobil und fuhr in den nicht einsehbaren Kurvenbereich zu weit nach außen ein. Dort kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 51-jährigen Kradfahrer. Beide stürzten zu Boden. Der Lübecker BMW-Fahrer verletzte sich leicht. Der Kawasaki-Fahrer aus dem Bargteheider Umland zog sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.300 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell