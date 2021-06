Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ohne Fahrschein ertappt, anschließend mit der Polizei angelegt

Gersdorf, Landkreis Görlitz (ots)

Ein irakischer Bürger ist gestern Nachmittag von einer Zugbegleiterin am Haltepunkt in Gersdorf (Landkreis Görlitz) vor die Tür der Länderbahn gesetzt worden. Der 31-Jährige war ohne Fahrschein mit dem Zug gefahren. Als die Uniformierten am Haltepunkt eintrafen, kümmerte sich der Iraker gerade um eine Flasche Bier. Auf die Bundespolizisten reagierte der Mann äußerst gereizt, ging auf sie mit erhobener Flasche los und griff zudem einem Beamten unter die Schutzweste. Mit geübten Griffen wurde der Angreifer ruhiggestellt. Das Verhalten des Beschuldigten könnte durchaus an einer Begegnung mit der Bundespolizei am Vortag gelegen haben. Am Montagabend war der Iraker schließlich in Görlitz angetroffen und anschließend im Zusammenhang mit mehreren Straftaten vernommen worden. Die Liste der strafbaren Handlungen wird nun um den Vorwurf des Erschleichens von Leistungen und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten ergänzt.

