POL-MI: Verkehrsunfall auf der B 482

Petershagen (ots)

Am späten Donnerstagabend ist es auf der B 482 bei Wietersheim zu einem Zusammenstoß zweier PKWs gekommen. Zwei Fahrer verletzten sich, hatten aber offenbar großes Glück im Unglück.

Den ersten Erkenntnissen nach hatte gegen 22.20 Uhr ein 73 Jahre alter Mindener in einem Renault die Lange Straße in Richtung der Bundesstraße befahren. Beim Versuch an der dortige Einmündung auf die B 482 einzubiegen, kam es zur Kollision mit dem Opel eines Mannes (56) aus Petershagen. Dieser war in Richtung Minden unterwegs und konnte trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers den Zusammenstoß mit dem anderen PKW nicht mehr verhindern.

Die Fahrzeugführer erlitten offenbare leichtere Verletzungen. Kräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich vor Ort um sie. Allerdings verzichteten beide auf eine weitergehende Behandlung in einem Krankenhaus. Die Unfallfahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Angehörige der Feuerwehr reinigten die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Zur Unfallaufnahme wurde die Örtlichkeit bis kurz vor Mitternacht gesperrt.

