Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Limburgerhof (ots)

Am gestrigen Mittag, gegen 12:00 Uhr, wird durch Zeugen ein schlangenlinienfahrender PKW auf der A61 mitgeteilt. Die Zeugen fuhren dem PKW hinterher und teilten fortlaufend den aktuellen Standort mit. Der besagte PKW konnte auf der Kreisstraße 14 im Bereich des Golfplatzes in Limburgerhof einer Kontrolle unterzogen werden. Die 52-jährige PKW-Fahrerin zeigte deutliche Auffallerscheinungen für den Konsum von Alkohol. Die Fahrerin gibt an, dass sie "etwas" Champagner getrunken habe. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Fahrerin wurde durch einen Arzt Blut entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen die 52-Jährige wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell