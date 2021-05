PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Polizei sucht nach Vandalismus am Langenhainer Wald nach Zeugen

Hofheim (ots)

Einbruch und Vandalismus am Waldrand,

Hofheim am Taunus, Langenhain, Eppsteiner Straße, Nacht zum Freitag, 07.05.2021

(jn)Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Langenhainer Forsthaus im Bereich der Eppsteiner Straße eingebrochen, haben Spraydosen entwendet und damit Wege, Straßen und Wände besprüht. Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Vandalen zunächst die Eingangstür der im Wald in Verlängerung der Eppsteiner Straße gelegenen Hütte auf und durchsuchten den Innenraum. Dabei wurde Farbe entwendet und im Außenbereich ein Feuerlöscher entleert. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Anschließend gingen die Unbekannten den Waldweg sowie die Eppsteiner Straße entlang und beschmierten die Wände von zwei Garagen, den Asphalt und mehrere Mülltonnen unter anderem mit augenscheinlich politisch rechts motivierten Symbolen. Die Kosten für die Reinigung dürften sich auf einige Tausend Euro belaufen.

Jetzt ermittelt der Regionale Staatsschutz der Polizeidirektion Main-Taunus und erbittet sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen können, unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

