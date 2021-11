Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Außenspiegel beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Espelkamp (ots)

Ein am Montag, 8. November, an der Rahdener Straße in Höhe der Mennoniten-Brüdergemeinde abgestellter Mercedes ist von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden.

Eine Frau aus Lübbecke hatte den Wagen gegen 9 Uhr am Vormittag in einer Parkbucht abgestellt. Als die Lübbeckerin um 15 Uhr zu ihrem Wagen kam, war dessen Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt. Da sich der Verursacher bisher weder bei der Polizei noch dem Fahrzeughalter gemeldet hat, bitten die Beamten des Verkehrskommissariats um Zeugenhinweise unter Telefon (05741) 2770.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell