Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mann stirbt am ZOB - Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einem medizinischen Notfall ist es am Samstagvormittag am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Bad Oeynhausen gekommen. Ein Passant hatte eine männliche Person regungslos auf einem Gehweg im Bereich der Zufahrt zur Tiefgarage und der Bahntrasse liegend aufgefunden. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch einen alarmierten Notarzt sowie den Rettungssanitätern verstarb der Mann vor Ort.

Die um kurz nach halb zehn seitens der Kreis-Leitstelle der Feuerwehr verständigte Polizei sperrte den Bereich ab. Beamte der Kriminalwache übernahmen die Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände. Diesen Ermittlungen zufolge gibt es derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Staatsanwaltschaft wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell