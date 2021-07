Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Taschendiebe stahlen Geldbörse aus Einkaufswagen - bereits 61 Fälle im ersten Halbjahr registriert

Parchim/ Ludwigslust-Parchim (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft in Parchim ist am Donnerstag eine Frau bestohlen worden. Aus einer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche stahlen unbekannte Täter in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse des Opfers. Darin befand sich unter anderem eine beträchtliche Summe Bargeld. Die bestohlene Frau, die den Vorfall erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte, erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Im ersten Halbjahr 2021 wurden der Polizei im Landkreis Ludwigslust-Parchim 61 Taschendiebstähle gemeldet, die in Geschäften verübt wurden. Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei: Niemals Wertgegenstände wie Geldbörsen, Handtaschen oder Mobiltelefone beim Einkaufen aus der Hand legen bzw. an den Einkaufswagen hängen. Bereits kurze unbeobachtete Momente reichen Dieben zur Begehung solcher Taten aus. Prinzipiell sollten Wertgegenstände auch nie offen, beispielsweise in Einkaufstaschen oder Körben, transportiert werden. Sicherer ist es, Wertgegenstände in den Innentaschen der Oberbekleidung aufzubewahren.

