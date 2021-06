Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Videowagenbesatzung zog Raser auf der B 103 aus dem Verkehr

Meyenburg / Stolpe (ots)

Eine Videowagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe hat auf der B 103 bei Meyenburg (Brandenburg) einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit bis zu 206 km/h unterwegs war. Zulässig waren maximal 100 km/h, sodass nach Abzug aller Toleranzen der 33-jährige Autofahrer fast doppelt so schnell war, wie im Höchstfalle erlaubt. Der deutsche Autofahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkten und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag, als die Videowagenbesatzung zunächst einem anderes Auto aus Plau kommend in Richtung Meyenburg folgte, das ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der anschließenden Rückfahrt war der Polizei dann das Auto des 33-Jährigen aufgefallen, das mit hoher Geschwindigkeit vor dem Videowagen fuhr.

