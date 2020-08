Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - E-Bike geklaut

Von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte ein Fahrrad in Wiblingen.

Zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 20 Uhr stand das E-Bike auf einem Garagenstellplatz in einer Tiefgarage in der Reutlinger Straße. Unbekannten gelang es das Garagentor zu öffnen. Dazu schnitten sie ein Loch in das Tor. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Telefon 0731/401750) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

