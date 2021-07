Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrerin bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Boizenburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 16 zwischen Blücher und Gülze zwei Personen verletzt worden, eine davon lebensbedrohlich. Aus noch ungeklärter Ursache waren gegen 06:40 Uhr ein Kleintransporter und ein PKW im Gegenverkehr frontal zusammengestoßen. Dabei wurden beide Fahrzeugführer in ihren Autos eingeklemmt und mussten befreit werden. Die 20-jährige deutsche Autofahrerin erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Schweriner Klinikum geflogen. Der 61-jährige Fahrer des Kleintransporters kam schwer verletzt ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache und hat hierzu auch einen technischen Sachverständigen hinzugezogen. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Kreisstraße an der Unfallstelle bis zum späten Vormittag voll gesperrt werden.

