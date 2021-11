Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb im Discounter

Nachrodt (ots)

Eine 69-jährige Kundin wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen in einem Discounter an der Altenaer Straße bestohlen. Sie betrat das Geschäft gegen 11.45 Uhr. An der Obsttheke legte sie ihre Geldbörse in ihre Umhängetasche, der am Einkaufswagen hing. An der Kasse stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Sie hatte keine verdächtigen Beobachtungen gemacht.

Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die sich seit einigen Monaten vermehrt in heimischen Discountern aufhalten. Kunden sollten ihre Geldbörsen unbedingt dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf ein Zettel mit der PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. In den vergangenen Tagen gab es mehrere Fälle, in denen Diebe direkt mit der Bankkarte zum nächsten Geldautomaten gegangen sind und dort hohe Summen von den Konten ihrer Opfer abgebucht haben. (cris)

