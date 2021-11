Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstähle am Freitag und Samstag

Meinerzhagen (ots)

In einem Discounter an der Lindenstraße wurde eine 62-jährige Meinerzhagenerin am frühen Samstagnachmittag Opfer eines Taschendiebstahls. Ihr Portmonee hatte sie in einer Plastiktüte verstaut, welche sie in den Einkaufwagen legte. Beim Bezahlen stellte sie dann fest, dass das Portmonee mitsamt Inhalt fehlte. Während des Einkaufens war ihr nichts Verdächtiges aufgefallen.

Einer 44-jährigen Meinerzhagenerin wurde bereits am Freitag zwischen 11:00 und 11:15 Uhr das Portmonee aus ihrem Rucksack entwendet. Zuvor hatte sie Geld an einer Bankfiliale in der Straße "Zur Alten Post" abgeholt und ihr Portmonee anschließend in den Rucksack gelegt. Wenig später fiel ihr auf dass der Rucksack offen stand. Das Portmonee fehlte. Auch sie bemerkte nichts vom Diebstahl. Die Polizei warnt deshalb weiterhin vor Taschendiebstählen. Bewahren sie ihre Wertsachen nicht in Rucksäcken, Handtaschen oder Außentaschen der Oberbekleidung auf. Tragen sie die Gegenstände, wenn möglich, körpernah in Innentaschen. (schl)

