Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handy aus Handtasche entwendet

Werdohl (ots)

Einer 31-jährigen Werdohlerin wurde am Freitagnachmittag ihr Handy aus der mitgeführten Handtasche entwendet, während sie in einem Geschäft an der Bahnhofstraße einkaufen war. Von dem Diebstahl bemerkte sie nichts. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell