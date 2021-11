Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Jugendliche beschädigen Fahrzeuge

Altena (ots)

Zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche haben in der Nacht zum Samstag an der Iserlohner Straße Spiegel von geparkten Fahrzeugen beschädigt. Die Polizei geht von mindestens fünf Fällen aus. Kurz nach Mitternacht beobachtete ein Zeuge die beiden jungen Männer bei ihrem Werk in der Iserlohner Straße. Er informierte die Polizei und lieferte eine Beschreibung der Tatverdächtigen. Eine Streife entdeckte die beiden Männer auf der Fritz-Berg-Brücke in Höhe der Treppe zur Iserlohner Straße. Direkt oberhalb parkte eines der beschädigten Fahrzeuge. Die Polizeibeamten kontrollierten die geparkten Pkw an Iserlohner Straße und Blumenstraße und entdeckte vier weitere Wagen mit beschädigten Spiegeln. Deshalb laufen nun fünf Anzeigen gegen die 17- und 18-Jährigen. Wer ebenfalls Beschädigungen feststellt, sollte sich umgehend bei der Polizei melden unter Telefon 9199-0. (cris)

