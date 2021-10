Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

Greifswald (ots)

Am 23.10.2021 gegen 22:55 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf der Polizei einen betrunkene Radfahrer auf der L261 zwischen den Ortschaften Klein und Groß Zastrow. Der Radfahrer soll neben seinem Fahrrad und seinem Hund auf der Fahrbahn liegen. Umgehend wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald zum Einsatz gebracht. Als diese sich dem Einsatzort näherten, kam ihnen der Radfahrer auf seinem Rad in Schlangenlinie fahrend entgegen. Vor diesem lief ein unangeleinter Schäferhund. Der Radfahrer wurde durch die Polizeibeamten angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Gegen den Radfahrer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet und natürlich wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

