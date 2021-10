Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuchte schwere Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 23.10.2021 gegen 18:45 Uhr wurde die Polizei über Notruf zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Wolf-Straße in Stralsund gerufen. Durch unbekannte Täter wurden im Bereich des Hausflures im Bereich des dritten und fünften Obergeschosses Schuhe in Brand gesetzt. Diese standen auf dem Flur vor den entsprechenden Wohnungen. Zum Glück bemerkten Bewohner des Hauses das Feuer rechtzeitig und löschten dieses. So dass nur ein Stromkasten im dritten Obergeschoss durch das Feuer beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,-EUR. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Berufsfeuerwehr Stralsund war somit das Feuer bereits gelöscht. Gegen die unbekannten Täter wurde Anzeige wegen versuchter schwerer Brandstiftung erstattet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831-2890624 , in jeder anderen Polizeidienststelle, oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizie.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

