Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickdieb greift ins Portemonnaie eines 82-Jährigen

Hemer (ots)

Statt sich mit Kleingeld zufriedenzugeben, griff ein Unbekannter am Samstagmittag in die Geldbörse eines 82-Jährigen und zog Geldscheine heraus. Gegen 12.20 Uhr wollte der Senior auf dem Parkplatz eines Discounters am Bahnhofstraße Einkäufe in seinem Wagen verstauen. Ein Unbekannter sprach ihn an und fragte ihn nach 50 Cent. Während der hilfsbereite 82-Jährige das erbetene Geldstück aus dem Portemonnaie holte, griff der Unbekannte ebenfalls in sein Portemonnaie. Der Senior beschwerte sich, der Fremde ließ los und bedankte sich. Erst als der Senior kurz darauf auf dem Markt Ware bezahlen wollte, fiel ihm auf, dass ihm eine hohe Geldsumme fehlte. Der Unbekannte ist ca. 45 bis 50 Jahre alt, kräftig und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er war dunkelgrau gekleidet. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell