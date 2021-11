Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Kierspe (ots)

Ein Staubsaugerautomat eines Waschparks an der Volmestraße wurde am Freitagabend aufgehebelt. Der oder die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Am Automaten entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. (schl)

