Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zeugen gesucht - Mehrere Autos aufgebrochen in Ober-Wöllstadt

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldung der Polizei Wetterau vom 16.09.2021

Zeugen gesucht - Mehrere Autos aufgebrochen Wöllstadt: Gleich mehrere Besitzer von PKW in Ober-Wöllstadt erlebten am Donnerstagvormittag eine unschöne Überraschung. Sie mussten in den Morgenstunden feststellen, dass ihre Autos aufgebrochen waren. Im Laufe der Nacht hatten sich Diebe an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht. In der Gondolfstraße schlugen sie das Fenster der Fahrertür eines Ford ein. Sie durchsuchten den Ford Focus nach Wertsachen und entwendeten ca. 50 Euro aus Mittelkonsole und Handschuhfach.

Das hintere Fenster auf der Fahrerseite brachen sie bei einem Skoda in der Karl-Götz-Straße auf und klauten hier etwa 30 Euro.

Auch einen VW Golf in der Mittelgasse durchsuchten die Einbrecher nachdem sie eine Scheibe vorne rechts zerstört hatten. Beute machten die Täter hier nicht. Eine Geldbörse samt Bargeld und EC-Karte sowie eine E-Zigarette nahmen sie aus einem VW Polo mit, der in der Marienstraße parkte. Hier hatten sie das Fenster der Beifahrertür zertrümmert.

Der Sachschaden übersteigt das erlangte Gut in allen Fällen. Er bewegt sich insgesamt in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei Friedberg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Die Ermittler fragen: Wer hat in der Nacht von Mittwoch (15.9.) zu Donnerstag (16.9.) verdächtige Personen in Ober-Wöllstadt wahrgenommen? Hat jemand das Bersten von Glas vernommen oder hat andere akustische Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Aufbrüchen stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Tel.: 06031/601-0 entgegen.

