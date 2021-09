Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Korrektur der Pressemeldung vom 15.09.2021 um 12.14 Uhr Tankstelle ausgeraubt - Tatverdächtiger festgenommen in Bad Vilbel, nicht in Karben

Friedberg (ots)

Korrektur der Pressemeldung vom 15.09.2021 um 12.14 Uhr

Tankstelle ausgeraubt - Tatverdächtiger festgenommen

Bei der Örtlichkeit ist uns ein Fehler unterlaufen. Der in der ersten Meldung angegebene Ort Karben ist nicht korrekt. Vielmehr handelt es sich um eine Tankstelle in der "Alte Frankfurter Straße" in Bad Vilbel. Die korrigierte Fassung muss wie folgt lauten:

Tankstelle ausgeraubt - Tatverdächtiger festgenommen Bad Vilbel: Nach einem Raub auf eine Tankstelle in der "Alte Frankfurter Straße" am Dienstag (14.9.) Uhr konnte ein Tatverdächtiger, im Rahmen der anschließenden Fahndung, festgenommen werden. Der maskierte Täter betrat gegen 20.35 den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Kassierer mit einem Messer. Mit Bargeld aus der Kasse und floh der Räuber zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Einsatzkräfte konnten kurz darauf einen Tatverdächtigen zwischen Heiligenstockweg und Friedberger Landstraße antreffen und festnehmen. Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle. Der Mann, ein 20-jähriger Deutscher aus dem Wetteraukreis wird im Laufe des Mittwoch (15.9.) dem Haftrichter vorgeführt. Er wird entscheiden, ob er in Untersuchungshaft geht.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell