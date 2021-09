Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Betrügerische Anrufe - Seniorin um hohen Geldbetrag gebracht - Geldabholer mit Staubsauger gesucht!

Freiburg (ots)

Im September 2021 ist eine Seniorin in Lörrach-Stetten durch die Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" um einen hohen Bargeldbetrag gebracht worden. Bereits im August war die 84 Jahre alte Frau von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Dieser konnte in mehreren Telefonaten das Vertrauen der Frau gewinnen. Er gab vor, dass ihr Vermögen bei der Bank nicht mehr sicher sei, da gegen den Chef der Bank ermittelt werde. In mehreren Tranchen hob die Frau größere Bargeldbeträge ab und übergab sie einem sogenannten "Läufer". Eine Geldübergabe fand am 01. oder am 02. 09.2021 an der Wohnanschrift der Frau statt. Das Geld hatte sie in einen Staubsauger gepackt. Hierzu sei sie angewiesen worden. Am nächsten Tag sei der Staubsauger gereinigt wieder vor ihrer Türe gestanden. Eine andere Geldübergabe geschah am 06.09.2021 in der Hauptstraße in der Nähe einer Bank. Die Frau beschrieb den Geldabholer als nicht sehr großen Mann mit leicht dunklem Hautton. Insbesondere zur Geldübergabe Anfang September hofft die Polizei auf Hinweise. Möglicherweise ist der Mann mit dem Staubsauger oder ein verdächtiges Fahrzeug in dem Wohngebiet aufgefallen. Betroffen war das Wohngebiet "Leuselhardt", das um den Friedhof in Lörrach-Stetten liegt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegen.

