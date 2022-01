Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Einsatzgeschehen an Silvester

Ludwigsburg (ots)

Zum Jahreswechsel verzeichnete das Polizeipräsidiums Ludwigsburg in seinem Zuständigkeitsbereich ein vergleichsweise geringes Einsatzaufkommen. Die Feuerwehren der Landkreise Böblingen und Ludwigsburg mussten im Verlauf der Nacht zu zehn Löscheinsätzen ausrücken. In den meisten Fällen brannte Müll in Mülleimern, weshalb insgesamt nur geringer Sachschaden entstand. Lediglich in Asperg musste bei einem Weihnachtsbaumbrand ein Wohnhaus vorübergehend evakuiert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Des Weiteren wurden keine herausragenden Verstöße gegen die Corona-Verordnung oder gegen das Pyrotechnikverbot im öffentlichen Raum bekannt. Darüber hinaus kam es nur sehr vereinzelt zu alkoholbedingten Einsätzen und Streitigkeiten. Alle Einsatzmaßnahmen verliefen überwiegend friedlich.

