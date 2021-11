Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Drei Katalysatoren entwendet - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Am Spitzen Kamp, Lindenstraße 21.11.2021, 21.00 Uhr - 22.11.2021, 11.00 Uhr

Die Polizei in Königslutter registrierte in der Nacht zum Montag drei Fälle von entwendeten Katalysatoren. Betroffen waren ein Opel Astra-G-Caravan und ein VW Polo in der Straße Am Spitzen Kamp, sowie ein weiteres Fahrzeug des Herstellers VW in der Lindenstraße. Es entstand ein Gesamtschaden von 1.500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei geschahen alle drei Taten zwischen Sonntagabend 21.00 Uhr und Montagmorgen 11.00 Uhr. In diesem Zeitraum begaben sich die Unbekannten an die Fahrzeuge und montierten die Katalysatoren ab und entwendeten sie.

Die Polizei hofft darauf, dass Passanten oder Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache am Gerichtsweg, Rufnummer 05353/94105.-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell