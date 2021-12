Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 18-jähriger Hyundai-Lenker die Pontoiser Straße in Böblingen in Fahrtrichtung Maurener Weg. Zur selben Zeit befuhr eine 43-jährige BMW-Lenkerin die Pontoiser Straße in Richtung der Keltenburgstraße. Im Kreuzungsbereich der Pontoiser Straße und des Maurener Wegs hatte die BMW-Lenkerin den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts gesetzt. Deshalb ging der Hyundai-Lenker davon aus, dass diese in die Pontoiser Straße einfahren werde. Der Hyundai-Lenker bog deshalb, ohne auf die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen zu achten, in den Maurener Weg nach rechts ein. Die BMW-Lenkerin befuhr jedoch den Maurener Weg weiter geradeaus und fuhr nicht wie vom Hyundai-Lenker angenommen in die Pontoiser Straße ein. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die 42-jährige Mitfahrerin im BMW leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro.

