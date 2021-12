Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hessigheim: zwei PKW beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro forderte eine Sachbeschädigung, die vor einer Woche zwischen Donnerstag 13.00 Uhr und Freitag 09.30 Uhr von einem Unbekannten in der Besigheimer Straße in Hessigheim verübt wurde. Der Täter brachte einen bislang unbekannten, dickflüssigen bis "Wackelpudding"-artigen Stoff auf zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos auf. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Opel und einen BMW. Beide Dächer und die Motorhauben wurden beschädigt. Der Lack wurde durch den Stoff angegriffen. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

