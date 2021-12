Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unfallflucht auf der B 10

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 23.20 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz kurz vor der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen ereignete, sucht das Polizeirevier Ditzingen noch Zeugen. Im Zuge eines Überholmanövers geriet ein noch unbekannter Fahrzeuglenker aus noch ungeklärter Ursache nach rechts. Ein auf der rechten Spur fahrender 34 Jahre alter BMW-Fahrer wich aufgrund dessen nach rechts in den Grünstreifen aus. Am BMW entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Unbekannte, der einen dunklen Kombi gelenkt haben soll, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07156 4352-0 entgegen.

