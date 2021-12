Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16.15 Uhr im Bereich des Gewerbegebiets Tammerfeld in Ludwigsburg zu einem Unfall, zu dem das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, noch Zeugen sucht. Ein 45 Jahre alter Ford-Lenker und ein 26-jähriger Skoda-Fahrer wollten von der Landesstraße 1133 im weiteren Verlauf auf die Bundessstraße 27 in Richtung Ludwigsburg wechseln. Der 45-Jährige befuhr die ganz linke Spur des Zubringers, während der Skoda-Fahrer rechts neben ihm die mittlere Spur nutzte. Aus noch unbekannter Ursache stießen die beiden Fahrzeuglenker schließlich seitlich zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.400 Euro.

