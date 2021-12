Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Affalterbach: Feuerwehreinsatz an Trafohaus - Stromausfall in Wohngebiet

Ludwigsburg (ots)

In einem größeren Trafo-Haus in der Bogenstraße nahe des Rathauses in Affalterbach kam es heute gegen 15:40 Uhr aus noch unbekannter Ursache zu einer technischen Störung mit Rauchentwicklung. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Affalterbach, Erdmannhausen und Marbach am Neckar sind vor Ort. Ein Wohngebiet in Richtung Erdmannhausen hat aufgrund der Störung aktuell keinen Strom. Der verantwortliche Energieversorger ist bereits verständigt. Nach bisherigem Kenntnisstand könnte der Stromausfall möglicherweise bis gegen 20:00 Uhr andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell