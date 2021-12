Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Fahrradsportgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen in ein Fahrradsportgeschäft in Ladenburg ein. In der Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr hebelten die Einbrecher den Lagerraum des Radgeschäfts am Merkurplatz auf und stellten mehrere Fahrräder im Hofraum bereit. Anschließend suchten sich die hochwertigsten aus und luden diese in ein Transport-Fahrzeug. Entwendet wurden vier hochwertige E-Bikes, 4 Mountainbikes und zwei Rennsporträder im Wert von rund 40.000 Euro. Zwei bereitgestellte Fahrräder ließen die Täter im Hofraum zurück. Eine genaue Auflistung über Marke und Modell der entwendeten Fahrräder liegt derzeit noch nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern und dem zum Abtransport genutzten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell