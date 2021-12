Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Lützelsachsen, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch

Weinheim-Lützelsachsen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag zwischen 18 und 18:30 Uhr hebelte vermutlich ein Täter die Kellertür eines Wohnhauses in der Sommergasse auf und begab sich anschließend in die darüber liegenden Stockwerke. Im Büro und Schlafzimmer wurden Möbel und Behältnisse geöffnet und durchsucht. Aus einem Schmuckkästchen, das im Flur abgestellt war, entwendete der Täter ein goldenes Armband. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können abschließend noch keine Angaben über die Höhe des Sachschadens und des Stehlgutes gemacht werden.

Zeugen, die zu den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Sommergasse beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 06201/ 1003-0 an das Polizeirevier Weinheim zu wenden.

