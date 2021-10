Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldbeutel gestohlen - 2000 Euro abgehoben

Pirmasens (ots)

Am Montag, zwischen 09:00 und 10:50 Uhr, entwendete eine unbekannte Person den Geldbeutel einer 85-jährigen Frau aus Pirmasens. Die Dame war beim Einkaufen in einem Einkaufsmarkt in der Arnulfstraße. Nähere Angaben liegen nicht vor. Bereits um 10:57 Uhr erfolgte eine Abhebung von 2000 Euro am Geldautomaten einer Bank in der Winzler Straße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

