Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: PKW überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit geriet eine 20 Jahre alte Dacia-Fahrerin am Mittwoch gegen 13.50 Uhr, als sie auf der Kreisstraße 1619 von Kleiningersheim in Richtung Besigheim unterwegs war, zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf dürfte sie zu stark gegengelenkt haben und verlor infolgedessen die Kontrolle über den Dacia. Dieser kam von der Straße in den angrenzenden Acker ab, wo er sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die junge Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell