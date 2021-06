Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken mit eBike unterwegs

Forst bei Deidesheim (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, am 03.06.2021 gegen 00:30 Uhr fiel der Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Haßloch am Ortsrand von Forst/ Weinstraße ein schlangenlinienfahrendes eBike auf. Bei Erblicken des Streifenwagens versuchte der eBike-Fahrer über die Feldwege zu fliehen. Er konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wobei der 16-Jährige aus Bad Dürkheim deutlichst nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,70 Promille. Eine Blutprobe wurde in der Polizeiinspektion Haßloch entnommen, er wurde im Anschluss durch seine Erziehungsberechtigten abgeholt. Den 16-Jährigen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem muss der junge Mann mit weiteren Maßnahmen durch die Führerscheinstelle rechnen.

